Польский политик выиграл турнир по шахматам, в котором участвовал он один

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Польский политик выиграл шахматный конкурс, в котором участвовал только он один, сообщает EADaily. Советник партии «Право и справедливость» Анджей Матусяк организовал турнир для действующих и вышедших на пенсию работников воеводских центров дорожного движения со всей Польши, но никто не стал принимать в нем участие. Матусяк был единственным добровольцем, и именно ему, за отсутствием других претендентов, достались подарки от спонсоров в виде медали, кубка и набора кофе.

К сожалению, кроме меня никто не участвовал, — рассказал Матусяк.

Для участия в турнире необходимо было сделать взнос в 50 злотых, но оказалось, что никто не захотел этого делать. Единственным участником соревнования оказался Матусяк, который в итоге выиграл соревнование. При этом он же являлся и организатором конкурса, к которому смог привлечь ряд спонсоров, предоставивших подарки для победителя. Их Матусяк передал для одной украинской семьи, которая переселилась в Силезию, уточнило издание.

Школьница Яна Жапова из Забайкалья ранее вошла в десятку сильнейших шахматисток страны, поделив 4–7-е места на чемпионате России по быстрым шахматам среди 115 участников. Также ей вручили приз за лучший результат среди спортсменок 2008 года рождения и моложе. Известно, что турниры, в которых принимала участие Жапова, проходили по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени 15+10. Школьница набрала 8 очков из 11, одержав шесть побед, четыре ничьих и проиграв лишь один раз. Ранее Федерация шахмат России присвоила Яне Жаповой звание мастера ФИДЕ. 14-летняя школьница стала первой обладательницей этого международного звания в регионе.