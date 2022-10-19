Школьница из Забайкалья вошла в десятку сильнейших шахматисток России

Фото: Правительство Забайкальского края

Яна Жапова

Школьница Яна Жапова из Забайкалья вошла в десятку сильнейших шахматисток страны, поделив 4–7-е места на чемпионате России по быстрым шахматам среди 115 участников, сообщает «МК в Чите». Также ей вручили приз за лучший результат среди спортсменок 2008 года рождения и моложе.

Известно, что турниры, в которых принимала участие Жапова, проходили по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени 15+10. Школьница набрала 8 очков из 11, одержав шесть побед, четыре ничьих и проиграв лишь один раз.

Ранее Федерация шахмат России присвоила Яне Жаповой звание мастера ФИДЕ. 14-летняя школьница стала первой обладательницей этого международного звания в регионе.

Российский гроссмейстер Владимир Крамник ранее высказался о шансах своего соотечественника Яна Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня. Он полагает, что у россиянина есть преимущество из-за опыта участия в таком поединке. Непомнящий выиграл турнир претендентов — 2022, набрав рекордные 9,5 очка. Второе место занял представитель КНР Дин Лижэнь — именно с ним россиянину предстоит сразиться за мировую шахматную корону после отказа от борьбы действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

До этого стало известно, что российский гроссмейстер Сергей Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию и может вернуться к участию в международных турнирах. Спортсмен был отстранен из-за открытого письма в поддержку военной операции на территории Украины и пропустил турнир претендентов в Мадриде.