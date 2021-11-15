Польша призвала исключить Россию и Белоруссию из международных организаций

Вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский призвал к исключению России и Белоруссии из «ряда международных организаций» и отлучению от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом он заявил в интервью изданию Polska Times. По мнению политика, Москва и Минск «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления».

Он полагает, что международное давление на РФ и Белоруссию должно быть гораздо сильнее.

Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны, — сказал Глиньский.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее прокуратура Польши предъявила двум россиянам обвинения в организации нелегальной перевозки через страну выходцев из Ближнего Востока в Германию. Ещё одним фигурантом дела является гражданин Украины.