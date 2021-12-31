Польша назвала число попыток пересечь границу со стороны Белоруссии за год

Польская погранслужба заявила о почти 40 тысячах попытках незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии в 2021 году. 31 декабря границу пытались пересечь 44 мигранта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице польской погранслужбы в Twitter.

В последний день 2021 года польско-белорусскую границу попытались незаконно пересечь 44 человека. <...> В 2021 году попытки незаконного пересечения предпринимались 39,7 тыс. раз, в том числе 1,7 тыс. раз в декабре, — отмечается в тексте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что до конца этого года Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе. По его словам, власти будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, «потому что гуманитарного коридора не будет».

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что спрогнозировать ситуацию на польско-белорусской границе сложно из-за отсутствия диалога между Евросоюзом и Минском. По его словам, без прямых контактов решить проблему миграционного кризиса невозможно.

В настоящее время на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч беженцев в надежде попасть в страны ЕС. Польские силовики вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Ранее стало известно, что в Литве оштрафовали волонтёров, укрывавших мигранта на границе с Белоруссией. Им был назначен штраф в размере €100 за «несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения».