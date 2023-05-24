Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии Экс-замминистра нацобороны Польши Скшипчак заявил, что Варшава готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии

Фото: nato.int

Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии, заявил бывший заместитель министра национальной обороны республики Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat. По его словам, Варшава намерена поддержать его военным путем. Таким образом Скшипчак подтвердил слова белорусского президента Александра Лукашенко о подобных планах Запада.

Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет. <...> Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко, — заявил Скшипчак.

Он подчеркнул, что речь идет именно о войсковой операции.

Ранее на западной границе Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии разместили тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Одновременно с этим в стране проходили учебные сборы военнообязанных для подготовки сил территориальной обороны.

15 мая совещание с военными в командном пункте ВВС и войск ПВО Белоруссии провел Лукашенко, появившийся на публике после недельного отсутствия на фоне слухов о его болезни. NEWS.ru выяснил, насколько боеспособна армия соседней с Россией страны и от каких угроз она может защитить.