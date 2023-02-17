Политолог: Прибалтика пытается стать образцом для подражания на Западе Политолог Стариков: Прибалтика пытается стать образцом для подражания на Западе

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Прибалтика пытается стать образцом для подражания в глазах Запада, когда подбрасывает дрова в костер эскалации украинского конфликта, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Андрей Стариков, комментируя намерение Эстонии наладить производство боеприпасов для ВСУ. По его словам, сегодня прибалтийские страны формируют для ЕС план действий в отношении Украины. При этом эксперт пояснил, что эстонские объемы производства боеприпасов не сильно повлияют на ход СВО, однако в итоге Таллин может подать Западу «заразительный пример».

Сегодня Прибалтика формирует для Евросоюза план действий на украинском направлении. Они сами говорят об этом, не стесняясь <...> Запустить производство боеприпасов на территории Эстонии, принимать и лечить солдат ВСУ и террористов из нацбатальонов — это делает Прибалтику в глазах Запада образцом для подражания, — пояснил Стариков.

Политолог подчеркнул, что налаживание производства боеприпасов для Украины в Эстонии является символическим действием. Он уточнил, что сам по себе эстонский военно-промышленный комплекс может произвести лишь «никчемное количество» снарядов. При этом эксперт считает, что прибалтийские страны станут «испытательным полигоном» для перепрофилирования экономики под военные нужды Киева.

Ранее Эстония разослала странам ЕС предложение об инвестировании около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов для Украины, передает «Коммерсантъ». Секретарь Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что за один день Россия тратит в ходе СВО такое же количество снарядов, какое Европа может произвести за месяц. По его словам, наращивание оборонно-промышленного потенциала необходимо, чтобы поддержать Киев.

До этого посол России в Таллине Владимир Липаев заявил о возможных поставках Эстонии оружия для того, чтобы Петербург находился под прицелом Запада. По его словам, в Эстонию доставят самые современные виды обычного оружия. Дипломат отметил, что Западу интересно создать «антироссийский форпост» для оказания давления на Россию.