Политолог предположил, зачем Абрамович на самом деле встречался с Зеленским Политолог Корнилов: Абрамович хотел решить в Киеве вопрос с активами в Британии

Бизнесмен Роман Абрамович встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским по собственной инициативе, высказал мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что об этой встрече на полях ПМЭФ-2026 рассказывал российский лидер Владимир Путин. При этом аналитик полагает, что предприниматель хотел решить вопросы, связанные с его активами, замороженными в Великобритании.

Это не был ни официальный, ни неофициальный канал общения Зеленского с Путиным. Абрамович выполнил свою инициативу. Я подозреваю, не в последнюю очередь для того, чтобы добиться от Зеленского отказа от лоббирования идеи выдать [Украине] деньги от продажи «Челси», которые заморожены в Британии, — пояснил эксперт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, по чьей просьбе Абрамович мог встретиться с Зеленским. Он полагает, что о таких переговорах предпринимателя мог попросить председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По мнению Килинкарова, в украинском обществе сегодня сформировался колоссальный запрос на мир, и Киеву приходится искать способы дать людям надежду, но при этом не показать свою слабость.