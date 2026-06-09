Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 17:53

Политолог предположил, зачем Абрамович на самом деле встречался с Зеленским

Политолог Корнилов: Абрамович хотел решить в Киеве вопрос с активами в Британии

Роман Абрамович Роман Абрамович Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Бизнесмен Роман Абрамович встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским по собственной инициативе, высказал мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что об этой встрече на полях ПМЭФ-2026 рассказывал российский лидер Владимир Путин. При этом аналитик полагает, что предприниматель хотел решить вопросы, связанные с его активами, замороженными в Великобритании.

Это не был ни официальный, ни неофициальный канал общения Зеленского с Путиным. Абрамович выполнил свою инициативу. Я подозреваю, не в последнюю очередь для того, чтобы добиться от Зеленского отказа от лоббирования идеи выдать [Украине] деньги от продажи «Челси», которые заморожены в Британии, — пояснил эксперт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, по чьей просьбе Абрамович мог встретиться с Зеленским. Он полагает, что о таких переговорах предпринимателя мог попросить председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По мнению Килинкарова, в украинском обществе сегодня сформировался колоссальный запрос на мир, и Киеву приходится искать способы дать людям надежду, но при этом не показать свою слабость.

Европа
Украина
Роман Абрамович
Владимир Зеленский
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Кристина Воронина
К. Воронина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный дезертир ВСУ решил пострелять из автомата с окна дома
Политолог ответил, что на самом деле обсуждал Зеленский с лидерами ЕС
В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы
Склад советских учебных мин нашелся на дне обмелевшей реки
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве
«Его используют»: политолог о попытке Зеленского забрать деньги Абрамовича
Синоптик рассказал, грозит ли Москве повторение жары 2010 года
«Спартак» может переманить лидера «Локомотива»
Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам
В Нижневартовске нашли пропавшую 10-летнюю девочку
В российском детском лагере ввели карантин из-за вспышки опасной инфекции
Roblox возвращается? Что сказали в Минцифры, когда разблокируют игры
Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского
Гигантские черные пауки захватили российский регион
Меньшиков «обвалил» цены на «Гамлета»? Почему билеты подешевели на 60%
Военэксперт рассказал, где на самом деле производятся дроны ВСУ «Бегемот»
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет долгожданная прохлада
В Госдуме назвали самый эффективный способ защиты от ударов ВСУ
Захарова отреагировала на историю о «жене» российского посла в Таиланде
Ребенка госпитализировали из лагеря под Красноярском с кишечной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.