Политолог объяснил, зачем на Украине вспоминают о «Северном потоке — 2»

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Вакцина от коронавирусной инфекции компании Johnson & Johnson не рекомендуется к использованию людям с болезнью Кларксона. Об этом говорится на сайте Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Эта болезнь характеризуется повышенной проницаемостью капилляров. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало включить этот синдром в список побочных эффектов вакцины. Комитет EMA по оценке рисков (PRAC) рекомендовал не вакцинировать людей, которые...