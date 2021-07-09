16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Политолог объяснил, зачем на Украине вспоминают о «Северном потоке — 2»

19:21, 09 июля 2021
Фото: gazprom.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Заявления украинских властей по поводу проекта «Северный поток — 2» рассчитаны на получение компенсации за потерянные доходы от транспортировки газа по украинской трубе. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (Украина) Михаил Погребинский.

Я думаю, что это согласованная риторика руководителей Украины. Они надеются получить компенсацию за потерянные доходы от транспортировки газа по украинской трубе. Вот поедут в Германию, будут говорить о том, что Украина теряет, поэтому давайте нам компенсацию, — считает эксперт.

По его словам, представители Германии и США обсуждают вопросы потерь Украины от запуска «Северного потока — 2». Американцы убеждают немцев, что необходимо выплатить Украине компенсацию.

Я думаю, что немцы будут готовы на это пойти, возможно, не только немцы, — добавил Погребинский.

Он подчеркнул, что украинские власти обладают всеми шансами на получение этих денег.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен. Он подчеркнул, что для этого нет никаких оснований, но не пояснил свои слова. Политик начал повторять оценки оппонентов о характеристиках проекта. Он назвал его неэкономическим и добавил, что Украина пострадает от снижения объёмов транзита газа.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео