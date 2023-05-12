Политолог назвал новые нефтяные санкции ЕС против России бесполезными Политолог Харисов назвал бесполезным запрет ЕС на вход в порты судов с нефтью из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закрытие европейских портов для танкеров с российской нефтью, предусмотренное 11-м санкционным пакетом ЕС, вновь окажется бесполезным, считает интернет-технолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Рамиль Харисов. В беседе с «360» он пояснил, что сегодня очень трудно определить, какую нефть считать российской.

На заре становления санкций в прошлом году в лидеры поставок нефти в ЕС неожиданно вышла Прибалтика, которая активно под своей маркой поставляла сырье. Грубо говоря, в одну цистерну российской нефти доливали чайную ложку арабской, после чего груз переставал быть российским, — привел пример эксперт.

Также Харисов напомнил о внезапно выросшей добыче у находящейся на грани банкротства мексиканской компании, причем по составу сырье весьма напоминало российскую Urals.

По словам политолога, с точки зрения экономики санкции из официального сектора переходят в теневой формат, создание которого инициировала сама Европа. Эксперт считает, что европейские политики принимают новые пакеты ограничений от безысходности и желания информационно навредить России.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что Запад никогда не признает санкции против России ошибкой и не захочет жить дружно.