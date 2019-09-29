https://static.news.ru/photo/3fddbbee-e297-11e9-8fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Противники пропаганды ЛГБТ-ценностей хотели прекратить парад лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в польском Люблине. Дело дошло до открытых столкновений. Полиция разнимала стороны водомётами и слезоточивым газом.

Это не первый подобный случай за последние месяцы. Митинги секс-меньшинств постоянно проходят под усиленной охраной стражей порядка. По словам организаторов марша, перед началом шествия им угрожали расправой, передаёт телеканал Euronews .

Отношение к ЛГБТ — одна из главных тем кампании перед парламентскими выборами. Голосование состоится 13 октября. В частности, в правящей партии «Закон и справедливость» сетуют на разрушение традиционных польских ценностей под влиянием насаждаемой извне ЛГБТ-культуры.

Ранее News.ru белорусский ЛГБТ-активист Андрей Завалей на своей странице в социальной сети 17 сентября опубликовал пост, в котором рассказал о новом документе, присланном Национальным центром законодательства и правовых исследований республики в Министерство образования.

В приложении к нему изложены аргументы в пользу принятия закона против пропаганды «ЛГБТ-идеологии» с установлением уголовной и административной ответственности за «распространение информации, дискредитирующей институт семьи и традиционные брачно-семейные отношения».