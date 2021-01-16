«Похоронный звон»: журналист спрогнозировал распад Великобритании

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Британский журналист Гевин Эслер сообщил о серьёзном кризисе в Соединённом Королевстве, который может грозить распадом страны.

Согласно его книге «Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырех наций», у многих шотландцев присутствует несколько идентичностей, и жители этой части страны ощущают себя как шотландцами, так и британцами и европейцами. Однако Brexit нанёс удар по подобной картине самоидентификации, и часть из тех, кто во время референдума 2014 года голосовал против независимости Шотландии, желая остаться в ЕС, готовы поддержать отделение региона от Британии.

Кроме того, публицист напомнил о заявлении министра Шотландии Николы Стерджена о том, что многие шотландцы верят в наличие демократического дефицита для их нации, так как их взгляды на Brexit и другие вопросы не учитываются.

Я пришёл к убеждению, что Британия, возможно, действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон, — подчеркнул Эслер.

По его мнению, Великобритания теперь объединена "только по названию", и правительству Бориса Джонсона не удалось сплотить нацию даже во время пандемии COVID-19, хотя войны и бедствия, отметил журналист, на протяжении веков объединяли британцев, передаёт Daily Mail.

Как писал NEWS.ru, 1 января Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit, одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами. Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума. На данный момент Соединённое Королевство «восстановило свою национальную независимость».