Подоляк: сейчас не время вести переговоры с Россией

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Украина не готова вести переговоры с Россией, заявил испанской газете 20 minutos советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, нежелание переговоров выказывает сама Россия.

Сейчас не время вести переговоры, Россия не хочет вести переговоры, — заявил Подоляк.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз всегда готов к мирным переговорам по Украине, но попытки вести переговоры с Москвой не дают результата. По его словам, единственный способ положить конец конфликту заключается в том, чтобы «предоставить Украине средства».

До этого крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал три сценария завершения спецоперации на Украине. Первым вариантом решения конфликта на Украине он назвал переговоры с гарантией того, что угрозы от Киева больше исходить не будет. Вторым сценарием, по мнению политэксперта, является военное решение, которое происходит сейчас. Джаралла отметил, что Россия экономит ресурсы, в то время как Украина, находясь под властью Запада, несет большие потери и лишается территорий.

Третий вариант развития событий — это разгром и капитуляция киевской власти. По словам эксперта, в этом случае Россия расширит свои территории, а неприсоединенные субъекты будут устроены так, что больше не смогут навредить безопасности РФ.