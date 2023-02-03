Боррель заявил о готовности ЕС к переговорам по Украине

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Жозеп Боррель

Евросоюз всегда готов к мирным переговорам по Украине, заявил изданию Der Standard верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В то же время, по его словам, попытки вести переговоры с Москвой не дают результата и единственный способ положить конец конфликту заключается в том, чтобы «предоставить Украине средства».

В то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению [конфликта] путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать, — заявил Боррель.

Ранее крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал три сценария завершения спецоперации на Украине. Первым вариантом решения конфликта на Украине он назвал переговоры с гарантией того, что угрозы от Киева больше исходить не будет. Вторым сценарием, по мнению политэксперта, является военное решение, которое происходит сейчас. Джаралла отметил, что Россия экономит ресурсы, в то время как Украина, находясь под властью Запада, несет большие потери и лишается территорий.

Третий вариант развития событий — это разгром и капитуляция киевской власти. По словам эксперта, в этом случае Россия расширит свои территории, а неприсоединенные субъекты будут устроены так, что больше не смогут навредить безопасности РФ.