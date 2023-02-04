По всей Украине снова объявили воздушную тревогу

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Вечером в субботу, 4 февраля, на всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты Минцифры государства. Первое сообщение о воздушной тревоге поступило в 09:05 по местному времени (10:05 мск). Сначала ее объявили в Киеве.

Карта Минцифры Украины говорит, что сирены были приведены во всех регионах без исключения. Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве. Жителей столицы предупредили об угрозе еще в 17:52 по московскому времени.

ВС РФ с 10 октября наносят ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Российский президент Владимир Путин говорил, что это решение было принято в ответ на террористический действия, в которых Москва обвиняет Киев.

3 февраля в Очакове Николаевской области раздались взрывы. Об этом писал украинский Telegram-канал Klymenko Time. Также взрывы были слышны в Херсоне. Воздушная тревога в регионах не объявлялась.

Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщало, что артиллеристы ВС РФ обстреляли украинскую военную базу в Очакове. По данным агентства, на объекте находилось одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций Украины. В результате удара российские войска уничтожили 14 солдат противника, включая британских наемников.