Одесса полностью обесточена Одесса и пригород остались без света из-за аварии на подстанции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одесса оказалась полностью обесточена в результате аварии на подстанции, часть Одесского района тоже осталась без света, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. Ряд СМИ сегодня утром сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе подстанции «Усатово» в пригороде Одессы.

Сегодня произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции «Укрэнерго». Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены, — говорится в сообщении ДТЭК.

Электроснабжение возобновится, когда специалисты «Укрэнерго» устранят аварию, заверили жителей.

ДТЭК 26 января уведомила о том, что Киевская, Днепропетровская и Одесская области перешли на стабилизационные отключения света. В середине января гендиректор энергетической компании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины в настоящее время наблюдается огромный дефицит генерации. Такая картина сложилась после ударов по объектам энергетики, которые были нанесены 14 января.

Глава Одесской области Максим Марченко в свою очередь сообщил о ремонтных работах на двух энергетических объектах в регионе из-за серьезных повреждений в результате массированного ракетного удара. Тогда он призвал жителей Одесской области не покидать укрытия.