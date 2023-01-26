В Одесской области рассказали о последствиях ракетного удара В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры

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Глава Одесской области Максим Марченко сообщил в Telegram-канале, что в регионе повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. Энергетики приступили к ремонтным работам, восстановление займет некоторое время, подчеркнул он.

В результате массированного ракетного удара есть попадания и повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением, — написал Марченко.

Он призвал жителей Одесской области не покидать укрытия.

26 января в Киеве и Киевской области, а также еще в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Накануне днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вечером появились сообщения о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.