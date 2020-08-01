Первый президент Украины хочет участия США в урегулировании в Донбассе

https://static.news.ru/photo/c1d522b4-d430-11ea-940f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить ситуацию на востоке страны без участия Соединённых Штатов будет очень трудно.

Он уверен, что самая сильная и богатая страна в мире будет иметь наибольшее влияние.

Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее, как писал NEWS.ru, Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. По его словам, миссия у него одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир.