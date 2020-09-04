Патриарх Филарет заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/51115402-eec1-11ea-88b3-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Филарет Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

91-летний патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет сдал тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным.

Патриарх Филарет находится на лечении, — сообщили в пресс-службе церкви.

Заболевание обнаружили в ходе планового тестирования. Сейчас священнослужитель проходит курс лечения. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако уже через несколько дней Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил, что за минувшие сутки выявили 2723 случая заражения COVID-19. Этот показатель стал абсолютным антирекордом за всю историю эпидемии на территории страны. Общее количество заболевших составило 130 951. В Харьковской области зафиксировано больше всего случаев коронавируса (371). На втором месте идёт Киев. Там врачи обнаружили новое заболевание у 319 человек. Одесская область замыкает тройку лидеров (225 случаев COVID-19). Всего от этой инфекции умер 2761 житель Украины.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число заразившихся коронавирусом в мире. Их оказалось более 25,8 млн человек. В Северной и Южной Америке зафиксировано 13 596 877 случаев болезни. В Юго-Восточной Азии насчитывают 4 409 210 заразившихся, а в Европе — 4 353 514.