https://static.news.ru/photo/a078527c-4e60-11ea-bb71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Latvijas Republikas Saeima/Facebook

Большинство депутатов Сейма Латвии проголосовали за законопроект о роспуске избранной в 2017 году Рижской думы.

Как передаёт ТАСС, за роспуск выступили 66 депутатов, 22 — против. Для принятия законопроекта было необходимо, чтобы проголосовал 51 депутат.

По словам министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуца, если раньше дума плохо справлялась со своими обязанностями, то сейчас она вообще не в состоянии выполнять свои обязанности. Он также добавил, что помимо постоянных коррупционных скандалов, Рижская дума не способна принять бюджет города на 2020 год и даже провести заседание думы.

В ближайшее время ЦИК должна назвать дату внеочередных выборов. До того как соберётся новая дума, её обязанности будет выполнять временная администрация.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство может изменить норму о роспуске Госдумы в Конституции РФ. Из Конституции могут исключить пункт о роспуске президентом Госдумы в том случае, если ГД три раза отклонит кандидатуру председателя правительства.