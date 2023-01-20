Париж заблокировал счета RT France Счета RT France заблокировали по распоряжению французских властей

Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

Счета RT France заблокированы во Франции, заявила руководитель редакции Ксения Федорова. По ее словам, в банке заявили, что сделали это по требованию Главного управления казначейства при Минфине страны в соответствии с «критерием принадлежности».

Мы получили письмо от нашего банка о заморозке счетов RT France по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. Несмотря на то, что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует нашу деятельность. Очевидно, что сам факт нашего существования не давал покоя властям, — сообщила Федорова.

В министерстве экономики и финансов Франции газете Le Monde уточнили, что такое решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Евросоюза, принятым в декабре 2022 года. Ограничения затронули Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), медиахолдинг «Национальная медиа группа», телекомпанию АНО «ТВ-Новости» и Фонд стратегической культуры.

Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните («Свобода, равенство, братство» — девиз Франции — NEWS.ru), — отреагировала на это главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее Симоньян подала иск на Google в Арбитражный суд Москвы с требованием разблокировать ее канал на YouTube. В качестве компенсации главред готова получать от видеохостинга неустойку в размере 100 тысяч рублей с еженедельным удвоением. Также в суд подан аналогичный иск RT на Google.