Пандемия поспособствует развитию новых военных возможностей в Европе

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Министерство финансов России и Центробанк допустили несколько нарушений во время сделки по продаже Сбербанка. Об этом сообщается в докладе Национального банка Украины (НБУ).

О продаже Банком России 50% + 1 акций Сбербанка Минфину РФ НБУ узнал 23 апреля. При этом в сообщении отмечается, что Нацбанк Украины не получил извещения о смене собственника в...