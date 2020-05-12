Европа

Пандемия поспособствует развитию новых военных возможностей в Европе

20:23, 12 мая 2020 10
Фото: XinHua/Global Look Press

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что пандемия поспособствует развитию новых военных возможностей в Европе.

Уроки пандемии должны дать импульс для создания новых военных возможностей, а также для развития новых направлений военного сотрудничества. Сейчас мы видим большой спрос на военную поддержу гражданских усилий по борьбе с пандемией, — отметил Боррель.

Также он отметил важность рассмотрения новых возможностей создания целевых проектов в рамках программы Структурированного военного партнёрства ЕС.

Ранее NEWS.ru публиковал материал, в котором сообщалось о сближении Европы с Китаем на фоне пандемии коронавируса.

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