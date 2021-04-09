Памятник принцу Филиппу хотят поставить у Букингемского дворца

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В центре Лондона, недалеко от Букингемского дворца должен появиться памятник мужу британской королевы принцу Филиппу. Это предложение поддержали члены парламента крупнейших политических сил государства.

Статую хотят разместить на улице Мэлл между Трафальгарской площадью и Букингемским дворцом, где сейчас стоят памятники королю Георгу VI и его жене Елизавете Боуз-Лайон — родителям действующей королевы Елизаветы II. По информации издания The Sunday Telegraph, инициативу поддержали как премьер-министр Борис Джонсон, так и лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

Вероятнее всего, памятник будет готовить скульптор Филип Джексон, который в 2009 году изготовил статую Елизаветы Боуз-Лайон. Финансировать создание монумента планируется с частичным привлечением частных средств: пожертвования сможет отправить любой желающий.

Накануне власти Великобритании определились с датой похорон принца Филиппа. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, маленьком городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских правителей, рассказали в Букингемском дворце.

Правящий монарх утвердила восьмидневный национальный траур до церемонии. Тело принца Филиппа временно поместят в Королевское хранилище часовни Святого Георгия, но перезахоронят после смерти Елизаветы II. Когда последняя уйдёт из жизни, её похоронят в мемориальной часовне Георга VI. После этого прах супруга перенесут туда же, где он окончательно обретёт покой рядом с женой. Они прожили в браке 73 года.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела, писал NEWS.ru.