Отрицатели коронавируса провели масштабную акцию протеста в Лондоне

Тысячи людей, отрицающих опасность коронавируса и выступающих против карантинных мер, вышли на акцию протеста в центре Лондона.
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Полиция попыталась прервать акцию, так как участники не соблюдали правила социального дистанцирования. Манифестанты устроили несколько стычек с правоохранителями, четверо полицейских пострадали в этих столкновениях. Десять особо злостных нарушителей порядка задержали. Нескольким людям из числа протестующих также понадобилась помощь медиков.
На фоне резкого роста числа новых случаев COVID-19 британское правительство ввело новые ограничительные меры. В основном они касаются часов работы точек общепита, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий. Офисным работникам рекомендовано перейти на удалёнку.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, назвал противников прививок сумасшедшими, передавал NEWS.ru.
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