Отрицатели коронавируса провели масштабную акцию протеста в Лондоне

https://static.news.ru/photo/3c2664bc-001c-11eb-be2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Peaches_Taxis

Тысячи людей, отрицающих опасность коронавируса и выступающих против карантинных мер, вышли на акцию протеста в центре Лондона.

Как сообщает BBC, около 10–15 тысяч человек собрались на Трафальгарской площади, а затем прошли в сторону Гайд-парка. Главным лозунгом манифестантов стал «Мы не согласны», что отсылает к новым ограничениям, введённым властями из-за роста числа заболевших. Многие участники акции считают, что пандемия является выдумкой правительства. Перед протестующими выступил брат бывшего главы парламентской оппозиции Джереми Корбина Пирс Корбин, известный сторонник теорий заговора.

Полиция попыталась прервать акцию, так как участники не соблюдали правила социального дистанцирования. Манифестанты устроили несколько стычек с правоохранителями, четверо полицейских пострадали в этих столкновениях. Десять особо злостных нарушителей порядка задержали. Нескольким людям из числа протестующих также понадобилась помощь медиков.

На фоне резкого роста числа новых случаев COVID-19 британское правительство ввело новые ограничительные меры. В основном они касаются часов работы точек общепита, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий. Офисным работникам рекомендовано перейти на удалёнку.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, назвал противников прививок сумасшедшими, передавал NEWS.ru.