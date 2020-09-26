Премьер Британии считает противников прививок сумасшедшими

https://static.news.ru/photo/08bfcb6c-0013-11eb-8c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе обсуждения он назвал противников прививок сумасшедшими.

Во время его выступления в центре Лондона больше 15 тысяч человек вышли на акцию против введённых из-за коронавируса ограничений, некоторые из них считают COVID-19 выдумкой, передаёт ТАСС.

Даже сейчас, когда мы так стремимся получить вакцину, мы ни в коем случае не должны отступать от правил, сокращать клинические испытания или жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат. Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным — антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней, — подчеркнул Джонсон.

Политик отметил, что здоровье людей всего мира зависит от наличия доступной и эффективной вакцины, где бы её ни создали. Он уверен, что рассмотрение вопроса создания препарата с точки зрения узконациональных интересов и получение преимуществ на этом поле при помощи нечестной игры стали бы бессмысленными и аморальными шагами.

Джонсон напомнил, что Оксфордский университет проводит третью стадию тестирования своей вакцины. По его словам, Лондон обеспечит равный доступ к препарату для всех стран, если вакцина окажется эффективной.

Ранее NEWS.ru писал, что первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.