В ФРГ отказ расследовать взрывы «Северных потоков» назвали апогеем бессилия Депутат бундестага Дагделен назвала апогеем бессилия отказ расследовать взрывы «Северных потоков»

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Отказ расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является апогеем бессилия Европы, заявила в интервью китайской газете The Global Times депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен. По ее словам, Германия и другие страны Евросоюза в этой ситуации ведут себя как «услужливые вассалы» США и ставят под удар собственное население.

Апогеем бессилия Европы в ее феодальных отношениях с США стал отказ расследовать террористическую диверсию на российско-германских газопроводах «Северный поток», — сказала Дагделен.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press Место, где произошел взрыв, повредивший газопровод «Северный поток-1»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Кремль удивлен тому, что статья Херша не получила широкой огласки в западных СМИ. Представитель Кремля признал, что расследование является серьезным и спорным, однако указал, что на него следует обратить внимание. Между тем в ООН отметили, что не располагают мандатом для расследования инцидента и должны получить соответствующее разрешение.