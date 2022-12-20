От «Катаргейта» к «Мароккоогейту». Под ударом Боррель

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Скандал в сердце европейской демократии, Европарламенте, ставит под вопрос многие прежние решения и не оставляет места для прежних активно культивируемых радужных иллюзий. Теперь придется для отвлечения с новой силой обвинять во всем, включая коррупцию, Россию. И, видимо, не просто так вброшена информация об аресте в Испании неких персонажей, причастных к «делу Магницкого». Эффект крика «Держи вора!» еще никто не отменял.

В Брюсселе теперь есть, если хотите, свой коллективный полковник Захарченко, который по-старосветски хранил взятки налом на квартире. И пока, как считается, бельгийские спецслужбы накрыли еще относительно небольшую сеть коррупционеров, которые, как утверждают, за немалую долю работали на интересы третьих стран. Беря взятки и способствуя отмыванию непосильным и рискованным трудом полученного. Иными словами, занимались активным лоббизмом. Пока в качестве активного спонсора такого лоббизма подразумевают Катар, но в последние дни на уровне полунамеков в комментариях стало фигурировать и Марокко, о чем своих читателей просветила бельгийская газета Le Soir.

И по ходу следствия к катарскому министру транспорта Джассиму бин Саиф бин Ахмед Аль Сулейти, который, дескать, раздавал деньги для того, чтобы нейтрализовать информацию о якобы умерших на стройках стадионов в пустыне тысяч иностранных рабочих, присоединился таинственный агент марокканских спецслужб Мохаммед Б.

Главной сенсацией расследования пока остается арест еще недавно вице-спикера Европарламента Евы Кайли, эффектной блондинки. В прошлом греческой журналистки. А поскольку ее взяли, что называется, с поличным, она даже не смогла воспользоваться своим депутатским статусом. Тем более что по горячим следам ее коллеги дружно своими голосами (625 из 628) этого статуса ее лишили. Озвученные цифры найденного нала в евро вряд ли потрясут воображение наших читателей, но для Брюсселя это не просто скандал, а как бы расставание с юридической невинностью.

Фото: Vidal/Global Look Press Ева Кайли

Уже вспомнили, что Кайли в ноябре летала в Катар, где, вопреки общеевропейской критике ситуации с правами человека и, в частности, с правами иностранных рабочих, любезничала с катарским министром труда. А потом, выступая с трибуны Европарламента, страстно говорила, что реформы, проводимые в Катаре, стали маяком для всех арабских стран. Словом, отрабатывала полученное бабло с огоньком.

Теперь выясняется, что переговоры Европейского сообщества с Марокко по вопросу квоты на рыболовство также могли испытывать влияние корыстных евродепутатов, полюбивших королевство не только за успехи его футбольной сборной. Но об этом аспекте возможного крутого расследования говорят пока полушепотом. Хотя многие коллеги пойманной за руку Кайли открыто говорят, что речь пока идет о вершине айсберга.

Вопрос только в том, на каком этапе следователи получат команду «Стоп!». Вспоминается, как в Италии проводили компанию «Чистые руки» по выявлению чиновников-коррупционеров. Компанию ту пришлось остановить, иначе страна рисковала лишиться всего управленческого корпуса. Известно ведь, что главное в таких делах не выйти в конце концов на самих себя.

Остроумней всех на такое явление отреагировал венгерский премьер Виктор Орбан, страну которого европейские чиновники лишили обещанной субсидии по причине якобы коррумпированности тамошнего общества. «Да, — отреагировал Орбан, — коррупция у них, а субсидии лишают Венгрию!»

А пока появилась очередная ударная обложка французского хулиганского еженедельника Charlie Hebdo, на которой изображен традиционный шейх с сидящими у него на коленях двумя дамами с пачками купюр. Подпись под одной: Pute («шлюха»). А под другой: DePUTe («депутат»). Такая вот игра слов на острую тему.

Да, появилась информация о том, что Кайли якобы уже дает показания на самого Жозепа Борреля. Большой европейский вечер перестает быть томным. Продолжаем наблюдать.