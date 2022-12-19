Коррупционный Евросоюз: били по Катару – попали по себе Дело Кайли может раскрыть коррупционную сеть лоббистов в Европарламенте, распространившуюся вплоть до Южного Кавказа

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Eur/Global Look Press

Последнюю неделю европейские политики и СМИ активно обсуждают громкий коррупционный скандал в Европарламенте. Бельгийская полиция арестовала четырёх человек, среди которых оказалась заместитель председателя Европарламента (ЕП) Ева Кайли. Их обвиняют в причастности к коррупционным сделкам для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Журналисты уже назвали это дело «Катаргейт». Расследование может привести к новым скандалам, поскольку Кайли намерена дать свидетельские показания против заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК) Жозепа Борреля. О коррупционной составляющей европейской политики и о последствиях ареста Кайли — в материале NEWS.ru.

Фигурантов «Катаргейта» подозревают в получении взяток и в попытках повлиять на политику Евросоюза в отношении страны — хозяйки футбольного чемпионата мира 2022 года — Катара. Как пишут европейские СМИ, предполагается, что они пытались «задобрить» других евродепутатов с помощью крупных денежных сумм и ценных подарков. Их целью, как утверждается, было создание позитивного фона вокруг Катера, замалчивание фактов нарушений прав человека в этой стране. В публикациях СМИ говорится, что для этого из Катара в Евросоюз поступали деньги на взятки. По данным газеты Le Soir, в резиденции задержанного экс-депутата ЕП Пьера Антонио Панцери полиция обнаружила €500 тысяч наличными.

Фото: Diliff/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Пьер Антонио Панцери

Агентство France-Presse сообщило, что французская полиция опечатала ряд офисов в штаб-квартире Европарламента в Страсбурге. Греческая газета Efimerida ton Syntakton утверждает, что в доме Кайли найдено €160 тысяч в сумках. По данным бельгийских СМИ, всего в ходе обысков было обнаружено и изъято около €2 млн наличными. Но Михалис Димитракопулос, адвокат Кайли, настаивает, что она проводила в отношении Катара официальную политику Евросоюза, а конкретные поручения на этот счёт получала от председателя ЕП Роберты Метсолы и главы Европейской службы внешних действий ЕС Жозепа Борреля.

Через несколько дней после громкого ареста Кайли выяснилось, что она стала подозреваемой по второму делу о коррупции в течение двух недель, сообщила 15 декабря прокуратура Европейского союза (ЕС). На этот раз Кайли выдвинули обвинение в необоснованных выплатах вознаграждений помощникам депутатов Европарламента. По делу также проходит депутат Мария Спираки. В тот же день прокуратура Греции объявила о начале ещё одного расследования в отношении Кайли, поскольку депутат представляет в ЕП именно эту страну. Греческие правоохранители намерены выяснить, брала ли Кайли взятки у себя на родине. Греческое расследование, сообщают местные СМИ, не имеет никакого отношения к бельгийскому.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look PRess Мария Спираки

«Катаргейт» оказался далеко не первым коррупционным скандалом нынешнего года в структурах Евросоюза. В октябре Европейская прокуратура приступила к расследованию закупок Еврокомиссией вакцины от коронавируса, которые осуществлялись от имени всех государств ЕС. Речь идёт о контрактах на миллиарды евро. К этой истории, утверждают СМИ, имеет отношение президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как пишет издание Politiсo, пока ЕС вёл переговоры с фармацевтической компаний Pfizer, президент Еврокомиссии обменивалась текстовыми сообщениями с её генеральным директором Альбертом Бурлой по поводу закупки 1,8 млрд доз вакцины. Урсула фон дер Ляйен не стала предавать гласности текстовые сообщения, что дало основания европейскому омбудсмену Эмили О’Рейли обвинить ЕК в «отсутствии прозрачности». Масла в огонь этой сомнительной истории подлил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав на эту тему ироничный пост в Telegram:

Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины — Урсула фон как-то дер Ляйен.

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press Лиз Трасс

Медведев намекнул, что к сделке может иметь отношение супруг президента Еврокомиссии Хайко — директор американской биотехнологической компании Orgenesis.

Коррупция — это ткань европейской жизни, она присутствует как в структурах ЕС, так и на уровне стран, отметил в беседе с NEWS.ru политический аналитик Павел Шипилин.

Мы же помним, как экс-министр внутренних дел Австрии Эрнст Штрассер был приговорен к четырем годам лишения свободы за взятку, — напомнил Шипилин. — До 2011 года он был депутатом Европарламента и предлагал внести в Европарламенте поправку в законы в интересах одной компании, которая была готова платить ему €100 тысяч в год. Это было крупное дело. Можно привести и другие примеры. Но есть сведения, что получить какой-либо крупный заказ в Евросоюзе без «откатов» практически невозможно. В докладах «Евробарометра», который рассказывает об исследованиях коррупции в странах ЕС, подробно говорится о том, в каких странах и как именно предпочитают благодарить чиновников — услугами, подарками или деньгами.

Как заметил Шипилин, европейские чиновники умеют камуфлировать коррупцию, но отдельные истории всё же получают огласку. В случае с Евой Кайли ключевую роль сыграла политика. Но на этот раз Брюссель поступил неуклюже: нанося удар по Катару, пытаясь обвинить его во многих грехах, ЕС вытащил на свет свою «коррупционную историю», имеющую отношение к этой ближневосточной стране. В итоге во всём мире обсуждают не проблемы в Катаре, а взяточничество в евроструктурах, заключил собеседник NEWS.ru.

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

«Катаргейт» надоумил СМИ в различных странах продолжить исследование коррупционной темы в Европарламенте. Азербайджанские журналисты, например, сообщили, что депутат ЕП от Греции Кайли входила в группу, которая лоббировала в Европарламенте антиазербайджанские инициативы. Известно, что 19 ноября 2021 года 33 члена Европарламента подписали заявление с обвинениями Азербайджана, адресованное международным организациям и вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю. В нём утверждалось, что азербайджанские военные «16 ноября перешли в наступление вдоль восточной границы Армении», «посягнули на территориальную целостность Армении». Авторы считают, что Евросоюз должен использовать все рычаги «для пресечения посягательства на территориальную целостность Армении». Азербайджан в заявлении был обвинён в нарушении договора о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

Все подписавшие это заявление евродепутаты, как говорится в материале, включая все ту же Еву Кайли, являлись членами так называемой группы дружбы с Арменией. Группа эта связана с ЕAFJD — крупнейшей армянской организацией в Европе во главе с миллиардером Каспаром Карампетяном.

«Группа дружбы с Арменией», как утверждали уже армянские СМИ, возобновила свою работу за 10 дней до появления антиазербайджанского заявления. Её руководителем избрали депутата Лукаса Фурласа, который, как сообщалось, является другом Карампетяна. Армянский миллиардер в своём выступлении на мероприятии подчеркнул: «Мы уверены, что группа дружбы выступит с инициативами по защите справедливости и поможет нашему народу в Армении и в Арцахе (армянское название Карабаха — NEWS.ru). Заслуга в организации группы евродепутатов, судя по публикациям в армянских СМИ, принадлежит исключительно ЕAFJD и её президенту.

Каспар Карампетян не случайно в своей деятельности опирается на представителей Греции и Кипра. В Греции он родился, сейчас, как пишут СМИ, является гражданином Греции, Армении и Люксембурга. Миллиардер и олигарх основал EAFJD, главным образом, чтобы в общеевропейском масштабе создавать условия для армянских лоббистов в Европе и ценных представителей диаспоры.

Фото: European People's Party/CC BY 2.0 /Wikimedia Commons Фрэнк Энгель

Итальянское издание Sovranita Popolare («Популярный суверенитет») рассказывало о встрече Карампетяна с «известными депутатами Европарламента» в Страсбурге в марте 2017 года. После все они поехали в Карабах, в зону контроля на тот момент армянских сил, нарушив тем самым закон Азербайджана о прохождении госграницы. За это Генпрокуратура Азербайджана заочно арестовала Карампетяна и объявила его в международный розыск. Азербайджанские СМИ рассказали о подаренном в 2017 году Карампетяном тогдашнему депутату ЕП от Кипра Элени Теохарус колье и других подарках, и о том, как депутата Фрэнка Энгеля познакомили с красивой местной девушкой Татевой Манукян, после чего депутат захотел сыграть с ней свадьбу в Карабахе.

После прогремевшего на весь мир ареста Евы Кайли многочисленные факты позволяют экспертам сделать вывод, что Европарламент превратился в полигон для лоббистских групп. Расследование «Катаргейта» может привести к разоблачению и других коррупционных связей депутатов, распространившихся на разные страны и регионы, предполагают европейские СМИ.