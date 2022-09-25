NYT: ВСУ несут огромные потери на южном направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины несут огромные потери на южном направлении, пишет The New York Times. Один из собеседников издания сообщил, что в ходе попытки наступления колонны украинских танков и бронетехники пытались пересечь поля, но были обстреляны российской артиллерией и подорваны минами. По данным бойца ВСУ, во время недавнего штурма его подразделение потеряло за два часа 50 человек. Другой военный рассказал, что при попытке взять село, занятое российской армией, ВСУ потеряли сотни человек.

Украинские власти обычно не раскрывают данные о потерях, но солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, описали боевые потери как «высокие» и «огромные», — говорится в материале.

Бои на этом направлении описываются автором статьи Джеффри Джеттлменом как «изнурительные».

Колонны украинских танков и бронетехники пытались пересечь открытые поля, но были безжалостно обстреляны, — пишет колумнист.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что Киев бросил в бой все стратегические резервы, которые украинское руководство накапливало несколько месяцев. Он пояснил, что ВСУ несут большие потери, так как попадают под обстрелы обычным и высокоточным оружием. По его словам, в Закарпатской области 2 сентября объявили траур из-за огромных потерь 128-й горно-пехотной бригады.