ЕС может одобрить эмбарго на нефть из России к концу следующей недели

Страны Европейского союза могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую в начале следующей недели, передаёт The New York Times. Отмечается, что документ находится в процессе подготовки у Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.

Послы ЕС должны встретиться в среду и прийти к финальному решению касательно эмбарго. Отмечается, что оно станет известно к концу недели.

Запрет на поставки нефти из России будет реализован вместе с выходом шестого пакета антироссийских санкций, который также включает в себя рестрикции против Сбербанка и ряда россиян.

Отмечается, что позиция ФРГ была критична во время обсуждения подобных мер против России - Берлин импортировал из РФ треть от общего объёма своей нефти. Министр энергетики Роберт Хабек подчеркнул, что Германии удалось урезать эти поставки до 12%.

Проблема, которая казалась для Германии всего пару недель назад огромной, на текущий момент стала значительно меньше. Страна стала намного ближе к независимости от импорта российской нефти, — сказал Хабек.

Ранее стало известно, что среднесуточная добыча нефти в России в апреле сократилась на 8,7% по сравнению с уровнем марта — до 1,37 млн тонн на фоне санкций западных стран. Такое падение вызвано отказом европейских трейдеров от приобретения энергоресурса у российских госкомпаний, а также тенденцией к снижению переработки внутри страны.