Новый очаг коронавируса выявили во французской деревне

https://static.news.ru/photo/477501a2-922b-11ea-9620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franz Waldhäusl/Global Look Press

Во французском департаменте Дордонь, отнесённом властями страны к безопасной в эпидемиологическом плане зоне, отмечена вспышка COVID-19.

Как передаёт «Интерфакс», после похорон жителя деревни Эглиз-Нев-де-Вер, которые прошли с соблюдением правил социального дистанцирования, состоялись поминки, на которых эти правила были проигнорированы. В результате образовалась цепь заражений, первым звеном в которой стал член семьи покойного.

Власти региона обследовали 127 человек, входивших в контакт с первым инфицированным, и нашли коронавирус у 10 из них. Префектура полиции Дордони использовала инцидент, чтобы ещё раз предупредить население и подчеркнуть важность соблюдения ограничительных мер.

По последним данным, во Франции выявлено более 176 тысяч случаев COVID-19, более 26 тысяч человек погибли.

Как писал NEWS.ru, с 11 мая во Франции начнётся постепенное смягчение ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.