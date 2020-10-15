Норвегия планирует присоединиться к санкциям ЕС по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/e0bf6b74-0eb1-11eb-893f-fa163e074e61_660.jpg Ине Эриксен Сёрейде Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Норвегия собирается присоединиться к точечным санкциям, которые Евросоюз намерен ввести в отношении России за инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального, рассказала министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сёрейде.

Норвегия присоединится к санкциям, которые ЕС введет в отношении России, — цитирует ТАСС главу норвежского МИД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ЕС согласовали перечень ограничительных мер, которые будут приняты в отношении РФ за инцидент с Навальным. СМИ сообщали, что санкции введут против российского НИИ органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), а индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ будут неизбежны.

Предложения по чёрному списку выработали Германия и Франция. Изначально ограничениям планировалось подвергнуть девятерых россиян. Санкционный список 14 октября согласовал комитет постоянных представителей Евросоюза. Однако количество фигурантов списка уменьшилось «примерно до пяти человек». Их фамилии ЕС обещает объявить позднее, писал NEWS.ru.