NetEase: Германия затормозила военную поддержку Киева после обмана США

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Германия затормозила военную поддержку Украины после обмана США, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание NetEase. Когда Берлин сопротивлялся призывам предоставить Киеву танки Leopard 2, Вашингтон пошел на компромисс и пообещал также отправить свои M1 Abrams. Однако позже Штаты под различными оправданиями перенесли поставки тяжелой техники на конец 2023 года и тем самым «обвели ФРГ вокруг пальца», пояснили китайские обозреватели.

Германия пообещала поставить первые танки к концу марта, после чего США отложили свои поставки на конец года. Вашингтон успешно одурачил Берлин, прикрываясь различными оправданиями. Но немцы не были глупы, — пишет издание.

В Китае заявили, что выводы о действиях США сделала не только Германия, но и другие страны Европы, которые также начали приостанавливать военную поддержку Украины. Несколько государств уже заявили, что не могут предоставить Киеву свои танки. Помимо того, Германия и Франция выразили нежелание поставить ВСУ западные истребители.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания отказались от участия в так называемом «танковом альянсе» стран, которые намерены поставить Украине более современные модели Leopard. В качестве компенсации эти страны изъявили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.