Германия затормозила военную поддержку Украины после обмана США, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание NetEase. Когда Берлин сопротивлялся призывам предоставить Киеву танки Leopard 2, Вашингтон пошел на компромисс и пообещал также отправить свои M1 Abrams. Однако позже Штаты под различными оправданиями перенесли поставки тяжелой техники на конец 2023 года и тем самым «обвели ФРГ вокруг пальца», пояснили китайские обозреватели.
Германия пообещала поставить первые танки к концу марта, после чего США отложили свои поставки на конец года. Вашингтон успешно одурачил Берлин, прикрываясь различными оправданиями. Но немцы не были глупы, — пишет издание.
В Китае заявили, что выводы о действиях США сделала не только Германия, но и другие страны Европы, которые также начали приостанавливать военную поддержку Украины. Несколько государств уже заявили, что не могут предоставить Киеву свои танки. Помимо того, Германия и Франция выразили нежелание поставить ВСУ западные истребители.
Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания отказались от участия в так называемом «танковом альянсе» стран, которые намерены поставить Украине более современные модели Leopard. В качестве компенсации эти страны изъявили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.