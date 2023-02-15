Welt: Нидерланды и Дания не примут участие в поставке Leopard 2 на Украину

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Нидерланды и Дания отказались от участия в так называемом «танковом альянсе» стран, которые намерены поставить Украине более современные модели Leopard. Об этом пишет газета Welt с со ссылкой на ответ из правительственных кругов.

Страны, некогда готовые поставлять, полностью отказались от участия. Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2, — говорится в публикации.

В качестве компенсации, как полагает Welt, упомянутые страны изъявили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что 14 немецких танков Leopard 2A6 прибудут на Украину до конца марта. Вслед за этим планируется отправка танков Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. Представитель Минобороны Германии Надине Крюгер, в свою очередь, сообщила, что 13 февраля началось обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2.

Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот, в свою очередь, предложил создать европейскую модель танка на базе немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, которые можно будет поставлять ВСУ. По его мнению, Европе не нужны разные модели танков, будет достаточно только одной, это сэкономит европейским странам много денег.