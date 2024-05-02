Организаторами трагедии в Одессе 2 мая 2014 года являлись занимающий тогда пост и.о. главы государства Александр Турчинов, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий, заявил в интервью ТАСС лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, все причастные понесут неотвратимое наказание.