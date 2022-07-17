Шойгу «обратил в бегство» американских дипломатов в Киеве Военный эксперт Шурыгин: американские дипломаты покинули Киев из-за слов Шойгу

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Американские дипломаты покинули посольство в Киеве после слов министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью MK.RU. По его словам, миссионеры из США испугались поручения главы российского оборонного ведомства активизировать действия на всех операционных направлениях, чтобы лишить ВСУ возможности наносить массированные ракетные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Безусловно, американские посольства на что-то реагируют; безусловно, у американцев есть разведывательные возможности; безусловно, они постоянно мониторят всевозможные источники, которые у них только есть под рукой. Поэтому некую нашу активизацию они вполне могли принять за некое генеральное наступление, хотя совершенно не факт, что оно таковым является, — объяснил Шурыгин.

Эксперт считает, что американцы страдают фобиями, что вызывает только скепсис. В то же время у России есть «жесткая необходимость» начать действия в направлении Одессы, Николаева, Харькова и Запорожья, пояснил Шурыгин.

16 июля Сергей Шойгу дал поручение нарастить действия ВС России по всем направлением на Украине. Глава Минобороны подчеркнул, что это необходимо, чтобы лишить ВСУ возможности наносить массированные ракетные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

17 июля посольство США в Киеве заявило о прекращении работы. Накануне этого сотрудники дипведомства призвали всех американских граждан покинуть Украину.