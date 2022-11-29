На Западе призвали к санкциям против поддерживающих СВО российских партий

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Российские власти не существуют в вакууме, они опираются на ряд лояльных политических партий, которые поддерживают проведение спецоперации на Украине, пишут член Европарламента Дамиан Бозелагер и депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха в статье, опубликованной изданием Politico. По их мнению, в отношении таких партий странам Запада следует ввести санкции.

Авторы отметили, что предыдущие персональные санкции в основном касались высокопоставленных чиновников или влиятельных олигархов, которые не обязательно являются членами какой-либо партии. Санкции против российской экономики на них влияют в меньшей степени из-за их богатства и статуса.

Поэтому имело бы смысл ввести санкции в отношении партий, поддерживающих спецоперацию. И как только это решение будет принято, есть несколько способов его реализации, — говорится в статье.

В качестве примера авторы привели «Единую Россию». Они отметили, что членами этой партии являются свыше двух млн человек, в числе которых депутаты региональных парламентов, чиновники, руководящие работники различного уровня, а также знаменитости. В частности, футболист Андрей Аршавин и певица Юлия Волкова, которые поддерживают спецоперацию, но до сих пор не подпали под какие-либо действующие санкции.

Бозелагер и Наталуха призвали запретить членам упомянутых партий въезд в Евросоюз и заморозить их активы. В то же время они заявили, что перед фактическим применением ограничительных мер должен быть льготный период, в ходе которого лица, не поддерживающие спецоперацию, могут прекратить свое членство в партиях.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку девятого пакета антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс идет полным ходом. Предыдущий пакет ограничений был утвержден 6 октября.