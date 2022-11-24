Евросоюз приступил к работе над девятым пакетом санкций против России

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Евросоюз активно работает над девятым пакетом санкций против России из-за конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии.

Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций <...>И я уверена, что очень скоро мы одобрим глобальный потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами, — сказала она.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над списком физических лиц, которые могут попасть под ограничения в рамках девятого пакета санкций против России. В их число входят чиновники и провластно настроенные лица.

Также уточнялось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают другие столицы и Европейскую комиссию к введению нового пакета санкций одновременно с ограничением цен на нефть. Однако дипломаты ряда стран выступили против этой идеи, утверждая, что пакет еще не готов и увязка этих мер только усложнит ситуацию.