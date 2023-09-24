На Украине раскрыли «формулу соглашения» с Польшей по зерну Украина предложила Польше осуществлять экспорт зерна «вручную»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формула соглашения с Польше по экспорту зерна достаточно проста и заключается в том, что украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское об украинских, заявил в интервью Onet заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Ранее стало известно, что две страны приняли решение о создании плана взаимодействия по экспорту зерна.

Мы должны быть осторожны и показать друг другу, что мы не представляем угрозы, успокоить рынки и снять ограничения. <...> Украина и Польша — две аграрные страны, и мы не можем жить так, будто между нами китайская стена, — сказал Качка.

Он отметил, что Киев предложил Варшаве механизм, в рамках которого экспорт в Польшу будет осуществляться «фактически вручную». При таких условиях каждый украинский фермер должен будет подать заявку в Минэкономики, после чего там свяжутся с польскими коллегами и оценят, «приемлема ли данная продукция для польского рынка». Качка выразил надежду, что стороны смогут договориться в течение нескольких дней или недель.

Ранее сообщалось, что глава Министерства аграрной политики Украины Николай Сольский провел переговоры с польским коллегой Робертом Телусом, в ходе которых было принято решение о создании плана взаимодействия по экспорту зерна. Таким образом министры планируют решить проблему во взаимоотношениях двух стран, связанную с поставками сельскохозяйственной продукции.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о запрете в одностороннем порядке. В результате Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО в отношении трех стран. При этом Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, таким образом помогают России.