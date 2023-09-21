Украина и Польша разработают план взаимодействия по экспорту зерна

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Глава Министерства аграрной политики Украины Николай Сольский провел переговоры с польским коллегой Робертом Телусом, в ходе которых было принято решение о создании плана взаимодействия по экспорту зерна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Таким образом министры планируют решить проблему во взаимоотношениях двух стран, связанную с поставками сельскохозяйственной продукции.

Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны согласовали выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта, — говорится в сообщении пресс-службы украинского министерства.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка ранее заявил, что правительство страны намерено ввести эмбарго на польскую сельскохозяйственную продукцию. В свою очередь Варшава пообещала принять ответные меры и расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с территории Украины. Сольский и Телус договорились провести дополнительные переговоры, которые должны состояться в ближайшие дни. Стороны изучат различные предложения и составят экспортный план.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее обвинил украинских олигархов в возникновении скандала вокруг зерна. По его словам, они планировали продавать свое зерно в Польше, что вредно для экономики страны. Блащак предложил предпринимателям найти другие рынки.