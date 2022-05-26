На Украине призвали лишить престола патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с призывом лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава ПЦУ Епифаний ставит в вину предстоятелю РПЦ поддержку спецоперации на Украине и распространение «ереси», сообщается на сайте ПЦУ.

Обращаемся к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, — говорится в тексте.

Епифаний обвинил патриарха Кирилла в распространении еретического этнофилетического учения (этнофилетизм – предпочтение национальных интересов общецерковным – NEWS.ru) о «русском мире», а также раскола среди православных христиан.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе предложили включить патриарха Кирилла в санкционные списки. С такой инициативой выступили власти Литвы. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации.