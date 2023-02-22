На Украине приставили «охрану» к работам Бэнкси Граффити Бэнкси на Украине защитили антивандальными конструкциями

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине придумали, как защитить от вандалов и воров уличные граффити художника Бэнкси, передает РБК. Для защиты работ художника в Бородянке, Ирпене и Горенке на них установили защитные конструкции с круглосуточным беспроводным подключением к охранной компании.

Конструкции снабжены датчиками движения и удара.

Граффити британского художника стрит-арта Бэнкси в поселке Бородянка Киевской области ранее решили внести в список культурного наследия. Исполняющий обязанности главы Бородянки Георгий Ерко тогда пообещал в ближайшее время обезопасить работы художника в поселке от негативного влияния погодных условий и вандализма. Он также заверил, что объекты покроют защитным стеклом, а также установят подсветку, камеры наблюдения и информационные таблички.

14 февраля Бэнкси сделал новые граффити ко Дню святого Валентина в британском городе Маргит. Новая работа получила название «Тушь на День святого Валентина» и посвящена проблеме домашнего насилия. На граффити изображена улыбающаяся домохозяйка 50-х годов в платье и фартуке с синяком под глазом и выбитым зубом. Рядом с женщиной лежит морозильная камера, из которой виднеются мужские ноги.