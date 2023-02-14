«Тушь на день святого Валентина»: Бэнкси сделал новое граффити Бэнкси посвятил новое граффити в Британии проблеме домашнего насилия

Фото: AP/TASS

Новая работа Бэнкси «Тушь на День святого Валентина» появилась в британском городе Маргит

Уличный художник Бэнкси сделал новое граффити ко дню святого Валентина в британском городе Маргит, сообщает UK Daily. Новая работа получила название «Тушь на День святого Валентина» и была посвящена проблеме домашнего насилия. На граффити изображена домохозяйка 50-х годов в платье и фартуке с синяком под глазом и выбитым зубом. Рядом с женщиной лежит морозильная камера, из которой виднеются мужские ноги.

Тушь на день святого Валентина, — подписал свою работу художник.

Ранее Бэнкси опубликовал в соцсетях фотографию нового граффити, которое было создано на стене разрушенного дома в украинском поселке Бородянка. На развалинах артист изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках. Всего на территории Украины художник создал семь работ.

Позднее стало известно, что работы художника на Украине внесут в список культурного наследия. Как пояснил исполняющий обязанности главы Бородянки Георгий Ерко, работы художника в поселке в ближайшее время планируется обезопасить от негативного влияния погодных условий и вандализма. Объекты покроют защитным стеклом, а также установят подсветку, камеры наблюдения и информационные таблички.