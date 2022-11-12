Британский художник Бэнкси нарисовал граффити на развалинах на Украине

Фото: Соцсети

Английский художник, политический активист и режиссер Бэнкси опубликовал на одной из своих страниц в социальных сетях фотографию нового граффити, который был создан на стене разрушенного дома в украинском поселке Бородянка. На развалинах артист изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках. Еще одну работу обнаружил ранее в Бородянке британский фотожурналист и репортер Эд Рэм, пишут «Известия».

Многие в пользователи в Twitter предположили, что британец активно работает на Украине на фоне происходящих событий.

Активисты движения Ultima generazione, итальянского ответвления Extinction Rebellion, ранее облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений знаменитого голландского художника. Активисты также приклеили себя к стене и выкрикивали лозунги против использования угля и изменения климата.

Два активиста движения «Последнее поколение» ранее приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. Своими действиями они хотели показать, что люди сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.