Экоактивисты вылили овощной суп на картину Ван Гога в Риме

Фото: Ansa/Keystone Press Agency/Global Look press

Активисты движения Ultima generazione, итальянского ответвления Extinction Rebellion, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений знаменитого голландского художника, сообщило агентство ANSA. Активисты также приклеили себя к стене и выкрикивали лозунги против использования угля и изменения климата.

Акция была проведена четырьмя членами экологического движения Ultima generazione, итальянского ответвления Extinction Rebellion, которое уже устроило протесты такого типа в некоторых музеях за рубежом, — говорится в сообщении.

Два активиста движения «Последнее поколение» ранее приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. Своими действиями они хотели показать, что люди сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.

23 октября экоактивисты в Германии облили картину Клода Моне из серии «Стога сена» картофельным пюре и приклеили себя суперклеем к стене рядом с полотном.

14 октября активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно стоимостью $84 млн не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом.