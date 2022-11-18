Граффити Бэнкси внесут в список культурного наследия на Украине

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граффити Бэнкси

Граффити британского художника стрит-арта Бэнкси в поселке Бородянка Киевской области внесут в список культурного наследия, сообщило издание «Украинские новости». Как сообщил исполняющий обязанности главы Бородянки Георгий Ерко, работы художника в поселке в ближайшее время планируется обезопасить от негативного влияния погодных условий и вандализма

Начата процедура внесения упомянутых граффити Бэнкси в Бородянке в список объектов культурного наследия в соответствии с порядком, определенным в законе, — сообщили он.

Отмечается, что объекты покроют защитным стеклом, а также установят подсветку, камеры наблюдения и информационные таблички.

Ранее сообщалось, что Бэнкси опубликовал на одной из своих страниц в социальных сетях фотографию нового граффити, который был создан на стене разрушенного дома в украинском поселке Бородянка. На развалинах артист изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках.