На Украине предъявили обвинение критиковавшему Зеленского депутату Рады Депутата Рады заподозрили в организации незаконного выезда уклонистов за рубеж

Фото: t.me/SBUkr

Украинские силовики предъявили депутату Верховной рады обвинение в организации схемы для незаконного выезда военнообязанных мужчин за рубеж, сообщает СБУ. Следствие считает, что он помог покинуть страну брату гражданской жены. В СБУ фамилию подозреваемого не назвали, но разместили фотографию человека, похожего на депутата Александра Дубинского.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований (ГБР) собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу, — отмечается в сообщении.

В СБУ уверяют, что депутат оформил мужчину волонтером, работающим в одной из общественных организаций, чем помог ему получить разрешение на выезд. Наказанием для парламентария может стать лишение свободы сроком до семи лет.

Александр Дубинский прокомментировал сообщение силовиков в Telegram, подчеркнув, что обвинение предъявлено за критику главы офиса президента Украины Андрея Ермака и лидера страны Владимира Зеленского. Свое дело он считает сфабрикованным и заказным.

Ранее СБУ предъявила обвинение по двум уголовным статьям олигарху Игорю Коломойскому. Он подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Отмечается, что в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.