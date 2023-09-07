На Украине перестали оформлять железнодорожные билеты на русском языке «Укржелдорога» после скандала прекратила оформление билетов на русском языке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания «Укржелдорога» прекратила оформление билетов на проезд в поездах на русском языке, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Ранее СМИ написали о том, что билеты из польского города Перемышль во Львов содержали информацию на русском языке. В этой связи языковой омбудсмен организовал проверку в отношении компании-перевозчика.

На сегодня во время оформления проездных документов на пассажирские поезда АО «Укржелдорога» через сервис приобретения электронных проездных документов никакая информация на русском языке вместе с посадочным документом системой не формируется, — проинформировал Креминь.

Он также добавил, что в рамках борьбы с русским языком он намерен провести замену информационных вывесок, стендов, а также удостоверений работников и изменить язык нанесения информации на грузовые вагоны.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует в стране с 2019 года. Он предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно национального языка.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в школах Украины противоречит законодательству. Так он отреагировал на сообщение, что в стране до сих пор существуют школы, которые используют русский язык в обучении. По мнению министра, в этих случаях нельзя проявлять лояльность. Он призвал граждан подавать жалобы и ставить в известность языкового омбудсмена.