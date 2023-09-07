Русский язык может оказаться вне закона в украинских школах Министр образования Украины выступил за полный отказ от русского языка в школах

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Проведение уроков на русском языке в школах Украины противоречит законодательству, заявил в эфире телеканала «Дом» министр образования страны Оксен Лисовой. Так он отреагировал на сообщение, что в стране до сих пор существуют школы, которые используют русский язык в обучении. По мнению министра, в этих случаях нельзя проявлять лояльность.

Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену, — посоветовал Лисовой.

Он добавил, что Украине не по дороге с «русским миром», потому не следует готовить детей к использованию русского языка.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует в стране с 2019 года. Он предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно национального языка.

Ранее экс-вице-премьер Украины Геннадий Зубко сообщил, что в одном из старейших вузов страны, Киево-Могилянской академии, запретили разговаривать по-русски. Он подчеркнул, что запрет касается именно личного общения, поскольку преподавание на русском языке не ведется в вузе уже давно.

При этом стало известно, что Министерство просвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку. Также готовится учебник украинского языка для учеников средней школы.