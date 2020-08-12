На памятнике Жанне д'Арк в Париже написали лозунг в поддержку Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5ee58e9e-dc9d-11ea-802d-fa163e074e61_660.jpgСтатуя Жанны д'Арк в ПарижеФото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Надпись Free Belarus появилась на памятнике командующей французской армии в годы Столетней войны Жанне д'Арк в Париже. Также на монумент выгрузили флаг Белорусской Народной Республики (Бело-красно-белый флаг).
Об этом сообщил пользователь Twitter под ником Le Roy. По его словам, кадры сделал его друг по Белорусскому государственному университету в Минске.
Фото моего друга по БГУ. Он служит во Французском легионе, — написал автор твита.
Он не уточнил, кто дополнил монумент надписью и флагом.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.
Как писал NEWS.ru, за минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.