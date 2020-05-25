На Ибице зафиксировали нашествие комаров — переносчиков вирусов

Испанский курортный остров Ибица атаковали азиатские тигровые комары вида Aedes albopictus. Они в четыре раза крупнее обычных комаров и являются переносчиками вирусов Зика и Западного Нила и лихорадки денге.
Местные власти считают, что комаров, предпочитающих влажный воздух, привлекли бассейны. Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений и карантинных мер их могли не очищать должным образом,
Департамент охраны окружающей среды Совета Ибицы призвал жителей убедиться в том, что их бассейны прошли обработку и очистку.
Ранее власти Испании заявили, что отменят обязательный 14-дневный карантин для иностранных туристов с 1 июля. Правительство королевства надеется, что такой шаг поможет восстановить туристическую отрасль, оказавшуюся в кризисе из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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