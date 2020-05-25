На Ибице зафиксировали нашествие комаров — переносчиков вирусов

https://static.news.ru/photo/426c731c-9f3b-11ea-a9b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

Испанский курортный остров Ибица атаковали азиатские тигровые комары вида Aedes albopictus. Они в четыре раза крупнее обычных комаров и являются переносчиками вирусов Зика и Западного Нила и лихорадки денге.

Местные власти считают, что комаров, предпочитающих влажный воздух, привлекли бассейны. Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений и карантинных мер их могли не очищать должным образом, пишет The Sun.

Департамент охраны окружающей среды Совета Ибицы призвал жителей убедиться в том, что их бассейны прошли обработку и очистку.

Ранее власти Испании заявили, что отменят обязательный 14-дневный карантин для иностранных туристов с 1 июля. Правительство королевства надеется, что такой шаг поможет восстановить туристическую отрасль, оказавшуюся в кризисе из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.